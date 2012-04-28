Определился второй финалист Кубка Украины по футболу. Им стал донецкий Металлург, который обыграл львовские Карпаты в серии послематчевых пенальти 7:6 (0:0).

После вчерашней феерии голов на луцком «Авангарде» сегодняшний матч показался довольно нудным и безынициативным. Команды вели соревнование – кто не допустит ошибку.

Все это могло закончиться на 119-той минуте уже дополнительного времени, когда в ворота «Карпат» был назначен пенальти. Удар Морозюка парировал Богатинов. Поэтому судьба противостояния решилась в лотерее одиннадцатиметровых. Более сильными оказались дончане.

Финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2011/12 Металлург Д - Шахтер состоится 6 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19.30