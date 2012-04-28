ПАСЕ ищет виновного в футбольных скандалах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной ПАСЕ на этой неделе на сессии в Страсбурге.

Согласно документу, расследование должно касаться того, не воспользовался ли Йозеф Блаттер своей должностью для получения “нечестных преимуществ для него или его потенциальных избирателей”.

ПАСЕ призвала FIFA “полностью осветить факты разных скандалов, которые в последние годы запятнали ее репутацию и репутацию мирового футбола”.

Депутаты ПАСЕ считают необходимым усилить полномочия по расследованию Комитета по вопросам этики FIFA с тем, что он мог действовать по собственной инициативе и проводить в какой-либо период времени внутренние расследования, включая расследование в отношении бывших чиновников Ассоциации.

В одобренном документе депутаты ПАСЕ также предложили рекомендации по надлежащему управлению и этике в спорте для международных и национальных спортивных органов, а также для правительств. Их цель – способствовать честным правилам финансирования в спорте, а также предотвращать значительное финансовое неравенство между клубами, защищать молодых спортсменов, улучшать прозрачность и подотчетность органов управления в сфере спорта.