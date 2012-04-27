УЕФА не намерен переносить Евро-2012 из Украины

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверены в безопасном проведении в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу, несмотря на сегодняшние взрывы в Днепропетровске.

Об этом говорится в заявлении УЕФА, обнародованном на официальном сайте организации.

В заявлении указывается, что УЕФА известно о взрывах, которые сегодня произошли в Днепропетровске, и он ожидает результатов расследования этого случая украинской властью.

“Мыслями мы находимся вместе с пострадавшими и желаем им быстрого и полного выздоровления”, – заявили в футбольном союзе.

Вместе с тем, говорится в заявлении, “эти события не меняют уверенности Союза европейских футбольных ассоциаций в том, что меры безопасности, разработанные властью к Евро-2012, гарантируют спокойное и успешное проведение турнира”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошло четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщал УНИАН, финальные матчи Евро-2012 продлятся с 8 июня до 1 июля.