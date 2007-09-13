Украинский спортсмен-экстремал скончался во время тренировки в Киргизстане

В Киргизстане во время тренировки умер член украинской команды спортсменов экстремальных видов спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 12 сентября во время проведения тренировок на спортивных катамаранах на реке Чаткал вблизи поселка Джани-Базар Чаткалского района Жалалабатской области (Киргизстан) умер гражданин Украины - член команды спортсменов экстремальных видов спорта.

Тело погибшего спортсмена в ближайшее время будет доставлено к г. Бишкек для проведения судебно-медицинской экспертизы и подготовки к отправке самолетом в Украину.

Посольство Украины в Республике Киргизстан поддерживает постоянную связь с транспортными компаниями и киргизским похоронным агентством, которые должны обеспечить перевозку тела погибшего на Родину.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.