Украина-Италия: не стреляйте в пианиста, он играет как может

Вагон под названием "Сборная Украины" отцеплен от поезда, который формируется на чемпионат Европы-2008 по футболу. После вчерашнего поражения в Киеве в матче с итальянцами - 1:2 у нашей команды остаются лишь призрачные, сугубо теоретические шансы побороться за главные места в отборочной группе.

Так же, без заметных шансов на победу хозяев поля прошел и весь матч. Чемпионы мира постоянно, выражаясь на языке шахматистов, стояли лучше, надежно контролируя игру и включая максимальные обороты лишь в определенные отрезки поединка. Это называется игра на классе, и, как ни странно, именно экспансивные итальянцы, как никто, умеют играть на удивление рассудительно, рационально, бросая на алтарь победы столько ресурсов, сколько нужно, не больше.

Между прочим, гостям учитывая турнирную ситуацию три очка в Киеве были очень и очень желательны, не менее, чем самим хозяевам, но даже такое важное задание не вынудило их суетиться перед клиентом. Ни традиционный стартовый натиск хозяев, ни удар в штангу Шевченко в дебюте матча не сконфузил их, не выбил с позиций.

Впрочем, кажется, желто-синие и сами облегчили жизнь апеннинцам, потеряв важные очки в беспомощной игре накануне в Тбилиси, и, соответственно, находясь под психологическим прессом. Игра в Киеве была проиграна в столице Грузии. Как ни храбрились наши игроки, но такие гримасы судьбы не проходят зря и сомнения наверняка лезли в голову: если не смогли удержать победу в матче с грузинами, то что будет с чемпионами мира?

А было то же, опять не удержали птицу удачи. Итальянцы, как и предполагалось, отдали инициативу хозяевам, и вполне спокойно выжидали свой шанс. Показательно, что нашли его даже не в быстрой контратаке, а как-то мимоходом - хитрюга Пирло сделал вид, что отдает пас назад, а сам молниеносно направил мяч в центр штрафной, где набежал Ди Натале. И вся разница: пас не тупо назад, а остро вперед, и не парашютом, а нацеленно, как удар копьем.

В дальнейшем же, если бы не усилия Шевченко в спасении собственной репутации форварда, то может и смотреть было бы не на что. А так, его хватило на "исторический" гол, первый в ворота итальянцев с 1995 года, но уже через несколько минут его команда опять попала под холодный душ, пропустила второй и решающий гол, после которого зрители обычно встают и уходят прочь с трибун нервно пить пиво и обсуждать, зачем тренер поставил на матч того, когда нужно было выпускать этого.

И правда, почему Блохин в матче, где крайне важно было побеждать, решил выставить лишь одного форварда? Почему игроки атаки Гладкий, Воронин, Милевский вышли на поле лишь в конце матча? Знаем, что Гусев - универсальный солдат, но не настолько, чтобы бросать его на острие атаки.

Так, может, Блохин собирался сыграть с итальянцами их же оружием, на контратаках, обеспечив прежде всего оборону собственных ворот? А кто сомневается в том, что нынешняя защита сборной Украины свой "дежурный" гол пропустит обязательно? Тем более в матче против итальянцев, где тщетно строить защитные редуты, они все равно пробьют любой бетон. Может нужно было поискать счастья в атаках, как по мне, 2:4 или 3:5 лучше, интереснее, чем среднестатистическое 1:2.

Конечно, все помним, что сам Блохин нередко оказывался в роли единственного форварда, когда играл в системе Лобановского, но также помним, какие классные хавбеки играли у него позади, могли отдать ему очень точный пас на ход метров на 25-30. Только беги, только забивай!

Сейчас все это напоминает бледную копию прекрасной картины прошлого. Игроков такого класса в настоящее время в украинских командах почти нет, а следовательно нужно, аксиома, выискивать под новых исполнителей новые схемы. И если у того же Гладкого на клубном уровне прорезался талант голеадора, то его и нужно наигрывать за сборную, искать ему место в основном составе сейчас, сколько же можно ждать настроения от Шевы.

Психология победителей, о которой так много говорили после неожиданной квалификации украинцев в четвертьфинале чемпионате мира-2006, очень быстро выветрилась, да и была ли она в действительности, могла ли сформироваться в рамках скупых на голы, невыразительных матчей.

Даже прошлогодняя игра этих же сборных в Италии, проигранная украинцами 0:2, все же оставляла впечатление какого-то командного единства, целеустремленности, неуступчивости. На поле соперника активно прессинговали, не стеснялись играть жестко, на грани фола.

Вчера же - матч был корректным, и только. Хозяева не получили ни одного предупреждения, и в данном случае это совсем не позитив для них, напротив, это значит, что они из кожи вон не лезли, не прибегали к любым средствам для достижения нужного результата. А без волевых сверхусилий нынешняя сборная Украины выше головы не прыгнет, не тот класс у игроков, чтобы играть вполсилы. В матче с Грузией это проявилось очень наглядно, и вчерашняя игра лишь подтвердила диагноз.

Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Хорошо было музыкантам в пабах Североамериканских штатов - нацепил возле себя на сцене такой плакатик, и бренчи какую-то джигу, лишь бы погромче.

В настоящее время к исполнителям другие требования, индульгенцию никто не выдает. Вышел играть в люди, так играй для них, не только для своего удовольствия. Тем более, если держишь руку на сердце, поешь государственный гимн.

Конечно, сборная Италия, чемпионы мира могут кому угодно испортить настроение, и уступить им - не трагедия. Собственно, и надежд на то, что украинцам выпадет пройти эту отборочную группу и пробиться в европейский финал, было не слишком много. Традиционно квалификационный турнир на европейский чемпионат сложнее, чем даже на мировой. Но каждая команда, каждый игрок, если он себя уважает, должен показать хотя бы раз в году игру выше своего среднего уровня.

Так что за желто-синими должок... Надеемся, в октябре отдадут.

Олег Олийниченко