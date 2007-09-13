Блохин: я не всемогущий и не волшебник...

На пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи с сборной Италии, главный тренер национальной команды Украины Олег Блохин подчеркнул, что нельзя проигрывать при таком количестве опасных моментов у ворот соперника.

«Голы всегда забиваются из-за ошибок в защите, - сказал Блохин. Но суть заключается в том, что ведущие сборные, например, такие как итальянцы, французы, испанцы, бразильцы используют полумоменты, имеют два момента и забивают два мяча, а мы отличаемся тем, что можем иметь десять моментов, но проигрываем игру. Поэтому, сколько бы моментов мы не создали они не считаются - считаются голы», цитирует тренера официальный сайт ФФУ.

Отвечая на вопрос о перспективах команды в этом отборочном цикле, наставник украинцев подчеркнул, что шансы, наверно, остаются, но выглядят они почти фантастическими. «У нас остались четыре игры, и мы будем продолжать бороться. Руки опускать нельзя. Все в этой жизни бывает - шотландцы сегодня французов обыграли. Мои подопечные показали приличную игру против чемпионов мира и достойны были лучшего результата. Но лучше бы мы плохо играли и получили три очка. Однако, с теми проблемами, которые сейчас есть в команде, этот результат - приличный».

На вопрос, собирается ли Блохин строить новую команду на перспективу, наставник ответил: «Мы пригласили из молодежной сборной всех лучших игроков, но должен остаться какой-то скелет. У сборной Италии скелет состоит из игроков, которым за 30 лет. Придется, наверно, полностью ставить молодежную сборную: пусть она играет. Но, считаю, это не выход из положения. Все говорят: нужно вводить того или другого футболиста, но при всем таланте некоторых молодых игроков, им будет тяжело сразу заиграть на таком уровне».

Тренер «сине-желтых» считает, что главной проблемой на завершающие игры группового раунда будет психологический настрой футболистов. «На данное время существуют огромные проблемы в защите, и это проблема не только сборной, но и всех наших клубов, украинского футбола вообще. Мы пригласили Свидерского и Шевчука, но они не отвечают уровню национальной команды. Я даже не включил их в заявку. Но наибольшая проблема сейчас - как заставить футболистов играть на результат, если они чувствуют, что уже потеряли шансы попасть на чемпионат Европы».

«Я не всемогущий и не волшебник - работаю с материалом, который имеется в наличии. Когда подсели Калиниченко и Гусев, усилить игру было никем. Я пригласил в состав сборной Чигринского, Гладкого, Кравченко, назовите мне еще пару фамилий, которые бы реально могли усилить игру команды: с удовольствием их возьму. Еще раз повторяю: для меня не существует проблемы пригласить игрока, но у клубов и сборной разный уровень. Тяжело создавать из ничего пулю, которая должна убивать. Я не оправдываюсь, а просто делаю свою работу» ; подитожил наставник украинцев.