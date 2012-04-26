В Украину на Евро-2012 приедут около 20 тысяч немецких болельщиков

В Украину на Чемпионат Европы по футболу 2012 года ожидается приезд 20 тысяч немецких болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции генеральный консул ФРГ в Донецке Клаус Цилликенс.

«Мы связываемся с турагентствами, и, по последним данным, мы ожидаем 20 тысяч наших болельщиков, которые приедут вообще в Украину. И это немало», - сказал генконсул.

Отвечая на вопрос, повлияет ли нынешняя сложная политическая ситуация в Украине на приезд болельщиков из Германии, он выразил надежду на то, что не повлияет.

Также К.Цилликенс отметил, что для тех болельщиков, которые уже подписали контракты с турагентством, не имеет значения, какие цены сейчас выставляют украинские отели.

«Я сомневаюсь, что сейчас многие из наших болельщиков могут отказаться по разным причинам (от поездки в Украину), потому что они уже решили приехать и уже забронировали свои билеты. Они уже, конечно, согласились, они подписали контракт, - объяснил К.Цилликенс. – Значит, для них цена гостиниц - высокая или невысокая, не имеет значения, этот вопрос уже решен. Для тех, для кого цена была слишком высокой, они не планировали ехать».

По его мнению, «болельщик на самом деле здесь хочет увидеть матчи», поэтому то, что сейчас пишет немецкая пресса о политической ситуации в Украине, будучи свободной прессой, «не изменит решения» о поездке на матчи Евро-2012.

К.Цилликенс добавил, что общее число болельщиков из Германии, которые приедут в Украину, не будет сильно отличаться «от цифры, которую мы получили от турфирмы».

В то же время генконсул сказал, что сегодня конечное количество «спонтанных немецких болельщиков сложно назвать», потому что «Украина – это не так близко и не так легко машиной сорваться и приехать сюда».

«Я думаю, что те болельщики, которые планировали, и у нас есть такие данные, это 20 тысяч, они приедут. Я думаю, что мы не увидим больших изменений в этой цифре», - подчеркнул К.Цилликенс.