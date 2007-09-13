Все результаты отборочного раунда Евро-2008

В Группе B победили Литва, Шотландия и Италия

Группа A. Казахстан - Бельгия 2:2. Финляндия - Польша 0:0. Португалия - Сербия 1:1. Азербайджан - Армения (отменен) Группа B. Украина - Италия 1:2. Франция - Шотландия 0:1. Литва – Фареры 2:1. Группа C. Турция - Венгрия 3:0. Босния-Герцеговина – Молдова 0:1. Норвегия – Греция 2:2. Группа D. Кипр - Сан-Марино 3:0. Чехия – Ирландия 1:0. Словакия - Уэльс 2:5. Группа E. Англия - Россия 3:0. Македония – Эстония 1:1. Андорра - Хорватия 0:6. Группа F. Исландия - Северная Ирландия 2:1. Испания - Латвия 2:0. Дания –Лихтенштейн 4:0. Группа G. Болгария - Люксембург 3:0. Словения - Беларусь 1:0. Албания - Нидерланды 0:1.

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