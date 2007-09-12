В финале чемпионата спортивные голуби преодолели 400 км над Украиной

По инициативе Федерации голубиного спорта Украины на базе Генической секции спортивного голубеводства состоялись соревнования, в которых приняли участие представители из 20 областей Украины и Германии, Португалии, Китая, Румынии, стран Балтии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Херсонской ОГА, спортивные соревнования проходили в несколько этапов, в частности, финальный вылет птиц состоялся 8 сентября 2007 года в г. Смела Черкасской области, после чего спортивные голуби должны были пролететь свыше 400 км в Геническ в первой половине дня 8 сентября. Однако из-за погодных условий (гроза и дождь) первый голубь прилетел только в начале 9 сентября. Эта птица принадлежит Максиму БЕЗРУЧКО, представителю Генической секции спортивного голубеводства, второй – гражданину Китая, третий – клубу голубеводов из г. Донецка.

Победители соревнований получили кубки и грамоты Федерации голубиного спорта Украины. Призовой фонд составлял 10 тыс. грн. Каждый победитель соревнований получил по 3 тыс. грн.