Колесников замахнулся на строительство самой большой ледовой арены

Как сообщает пресс-служба ХК «Донбасс», об этом он сообщил в Донецке 23 апреля на своей пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего сезона 2011/2012 гг., а также планам команд хоккейного клуба «Донбасс» на предстоящие межсезонье и сезон 2012/2013 гг.

Отвечая на вопрос, на каком этапе строительство новой большой хоккейной арены в Донецке и кому она будет принадлежать, Б.Колесников сказал, что «арена, конечно, будет построена клубом и будет ему принадлежать». При этом добавил: «Сейчас процесс на стадии проектирования. Эскизное проектирование занимает два месяца. Месяц у них уже прошел. Капитальное проектирование занимает уже 6 месяцев. Мы надеемся уже к середине осени этого года получить рабочий проект, без которого просто не можем приступить к строительству».

Кроме того, Б.Колесников отметил, что клубу «еще нужно получить согласие города на место, которое должно быть максимально удобно для болельщиков», то есть, «место, максимально доступное по общественному транспорту». «У нас с городом есть три варианта видения такого места. Одно из них очень хорошее, но сложное. И два неплохих, скажем так, варианта. Я думаю, что к концу года все будет понятно», - сказал президент ХК «Донбасс». Он также подчеркнул: «Арена будет своя, и она будет большая. Достаточно большая. Думаю, что из клубов, сегодня выступающих в КХЛ, она будет самая большая».

Справка УНИАН. КХЛ (Континентальная хоккейная лига) создана на основе Российской хоккейной суперлиги и включает в себя в настоящее время 23 клуба. В лигу входит 19 клубов из России, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана, Латвии и Словакии.