Стартовал чемпионат Украины по боксу среди молодежи

Чемпионат станет отборочным в состав молодежной сборной команды, которая будет представлять Украину на Чемпионате мира по боксу среди молодежи 15 - 28 октября в Южной Корее. Соревнования продлятся до 29 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным заявками, общее количество ожидаемых спортсменов составляет 200-250 атлетов, которые будут представлять все области Украины. Главным судьей соревнований будет судья АИБА – Николай Каракулов (г. Кременчуг).

Первые поединки пройдут 25-26 апреля, а 27 апреля для спортсменов предусмотрен день отдыха, во время которого для них будут организованы экскурсии по городу. Полуфиналы соревнований пройдут 29 апреля.

„Проведение таких мероприятий – это прежде всего пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и популяризация бокса во Львове. Ведь Львов славится хорошими боксерами и мы ежегодно стремимся проводить именно в этом городе разнообразные соревнования. По моему убеждению, во Львове воспитываются будущие звезды бокса, будущие Клички”, - подчеркнул по случаю торжественного открытия Чемпионата председатель Федерации бокса Украины Владимир Прудивус.

Он также отметил, что к организации проведения Чемпионата приобщились, как власти, в частности, Львовская областная государственная администрация, так и меценаты от спорта.

«Мы ожидаем бескомпромиссной борьбы между спортсменами, поскольку победители войдут в состав молодежной сборной команды Украины, которая будет представлять наше государство на Чемпионате мира по боксу в Корее. Также мы надеемся, что наши львовские спортсмены войдут в состав сборной Украины, поэтому у нас есть все основания говорить о том, что Дворец спорта увидит интересные и напряженные поединки», - подчеркнул президент Львовской областной федерации бокса Александр Павелец.

Организационный комитет Чемпионата: Государственная служба молодежи и спорта Украины, Федерация бокса Украины, Львовская областная государственная администрация, Львовский областной совет, Управление по вопросам физической культуры и спорта Львовской ОГА, Львовская областная федерация бокса, отделение Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области.