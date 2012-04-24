Болельщики из Германии не могут купить дешевые билеты в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзёт, комментируя информацию, что немецкие болельщики массово сдают билеты на Евро-2012 в Украине.

«Единственное, где я читал такую информацию, это украинские СМИ, и я не могу подтвердить эту информацию. Я думаю, что немецкие болельщики не могут купить дешевые билеты и не имеют информации о расписании движения поездов. Немцы любят все планировать заблаговременно, и если такая информация будет только за два дня, это будет поздно», - сказал посол.

Он отметил, что именно немецкие болельщики купили больше всего билетов в Украину для того, чтобы посмотреть матчи Евро-2012 в Украине.

«Во время Евро-2012 у меня будет полный дом друзей моего сына и дочери», - сказал Г.-Ю.Гаймзёт.

В свою очередь, председатель КГГА Александр Попов отметил, что власть делает все для того, чтобы снизить цены на билеты, а также цены на проживание болельщиков. В частности, он отметил, что на Трухановом острове будет обустроен городок для шведских болельщиков и диапазон цен на проживание в этом городке будет от 7 до 20 евро в сутки. В то же время А.Попов отметил, что ценовую политику в этом городке формирует шведская сторона.