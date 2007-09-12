Букмекеры не верят в победу сборной России

Ни российские, ни английские букмекеры не верят в удачный для сборной России исход встречи отборочного раунда Евро-2008 против сборной Англии на Уэмбли.

Крупная российская букмекерская контора «Марафон» дает на победу сборной Англии коэффициент 1.45, на ничью 3.95, а на победу России 6.7.

Крупнейшая европейская контора «William Hill» менее категорична, но также отдает победу сборной Англии с коэффициентом 1.85. На ничейный результат коэффициент также ниже, чем у российских букмекеров – 2.3. При ставке же на победу России возможный выигрыш будет в 5 раз превышать поставленную сумму.

СовСпорт