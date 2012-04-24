Шовковский может остаться за бортом Евро-2012

Вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, получивший повреждение плеча в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги с луцкой «Волынью», не сможет принять участие в оставшихся матчах первенства.

По итогам проведенных голкиперу медицинских обследований было принято решение отправить Шовковского в одну из зарубежных клиник, где местные врачи вынесут свой вердикт относительно целесообразности проведения вратарю операции.

В случае, если врачи решат обойтись без оперативного вмешательства, Шовковский будет иметь все шансы восстановиться к началу Евро-2012, но пропустит оставшиеся поединки «Динамо» в нынешнем чемпионате Украины. Однако возможная операция точно оставит футболиста за бортом европейского первенства.

Динамо Киев от Шурика