УЕФА доставит билеты Евро-2012 заказным письмом

Отправку билетов на матчи Евро-2012 по адресу болельщиков УЕФА планирует реализовывать в несколько этапов. При этом футбольный союз утверждает, что механизм доставки отработан как часы - и билеты в любом случае дойдут до адресата. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве операционный директор УЕФА Мартин Каллен, сообщает Информационный центр Украина-2012.

Рассказывая о нюансах получения билетов заказным письмом, футбольный чиновник отметил: "Заказное письмо будет доставлено по указанному домашнему адресу, адресат, указанный в заявке, должен лично расписаться за получение пакета. Если случится так, что нужен человек будет не на месте - почтальон придет еще раз. Процедура доставки письма до адресата расписана настолько подробно, что даже если механизм даст сбой, можно будет отследить, на каком этапе задерживается доставка. Так что болельщики о получении билетов могут не волноваться", - отметил господин Каллен. Он добавил, что УЕФА давно наладил этот механизм и постоянно пользуется услугами международной курьерской службой UPS.

Напомним, 23 апреля на НСК «Олимпийский» состоялась презентация дизайна билета на матчи Евро-2012. Во время презентации Мартин Каллен объявил последний распродажа. При этом он отметил, что во время распродажи цена на билеты останется неизменной. Правда, в официальном релизе УЕФА добавляется, что ко всем цен - от 30 евро (3 категория на групповые матчи) до 6 тысяч евро (финальный матч, 1 категория) добавляется административный сбор, который покрывает расходы на обработку заказа и доставку заказной почтой.