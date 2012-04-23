На стадионах Евро-2012 будет выборочный контроль билетов

Об этом сообщил директор турнира в Украине Маркиян Лубкивский, пишут «Комментарии»

«Вы знаете, что каждый желающий мог приобрести по четыре билета, и на каждом пропуске будет стоять имя того, кто подавал заявку. Но паспортного контроля на входе на стадион не будет, - отметил Лубкивский.

По словам директора турнира, стюарды будут осуществлять выборочный контроль если заподозрят, что пропуск был приобретен незаконно.

«Такой контроль может быть выборочным, в случае если стюарды заподозрят, что пропуск был приобретен незаконно, - уточнил он. - И если у стюардов буде причина отказать определенному человеку во входе на стадион, ему будет отказано».

Напомним, что в понедельник, 23 апреля, на НСК «Олимпийский» был представлен дизайн билетов на Евро-2012.