Как будут выглядеть билеты на Евро-2012 (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на поле НСК «Олимпийский» в Киеве один из руководителей УЕФА Мартин Каллен, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис и руководитель Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский презентовали дизайн билетов.

Как сказал М.Лубкивский, билет имеет несколько степеней защиты. «Подделать его практически невозможно», - заверил он.

Перед тем, как продемонстрировать журналистам макет билета, М.Лубкивский сказал, что его дизайн имеет как украинские, так и польские национальные элементы.

Демонстрируя вид пропуска на матчи, М.Лубкивский прокомментировал, что среди прочего на билете будет указано имя человека, который его заказывал, и напомнил, что, согласно правилам, один человек мог заказать 4 билета.

Он также сообщил, что на входе на стадионы, где будут проходить матчи Евро-2012, стюарды не будут сверять фамилию, указанную в пропуске, с документами, которые имеет болельщик. В то же время, отметил М.Лубкивский, такая проверка будет выборочной, в частности, показать документы попросят в случае, если человек вызовет у стюарда какие-либо сомнения. В таком случае, сказал М.Лубкивский, если у работника стадиона будут основания не пропустить определенное лицо на матч, ему откажут в допуске.

Отвечая на вопрос относительно степеней защиты билета, М.Каллен сказал, что каждый билет имеет голографическую защиту, а также отдельный код на обратной стороне.

Он отказался назвать все защитные меры, чтобы потенциальные подделыватели не смогли подделать пропуск на матчи.

М.Каллен добавил, что билеты были напечатаны в Португалии и Австрии.