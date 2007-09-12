Умер главный тренер сборной Армении по футболу (фото)

Накануне вечером в Шотландии скончался главный тренер сборной Армении по футболу Ян Портерфилд, сообщает агентство "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря Федерации футбола Армении (ФФА) Тиграна Исраеляна.

Ян Портерфилд стал главным тренером сборной Армении в августе 2006 года, заключив контракт сроком до конца 2007 года. С Портерфилдом связаны последние успехи армянской сборной, в частности победы над сборной Казахстана и Польши, а также ничья со сборной Португалии.

По словам пресс-секретаря Федерации футбола Армении, временно обязанности главного тренера сборной будет исполнять помощник Портерфилда Вардан Минасян.

В начале 2007 года у Яна Портерфилда была обнаружена злокачественная опухоль толстой кишки. В марте он был прооперирован в ереванском медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич", а в последние месяцы проходил реабилитационный курс в Шотландии.

60-летний шотландский специалист в свое время был главным тренером четырех национальных сборных: Замбии (1993-1994 годы), Зимбабве (1996-1997), Омана (1997-1999) и Тринидада и Тобаго (2000-2002). С 2002 года Ян Портерфилд занимал пост главного тренера корейского клуба "Бусан" и привел его к победе в Кубке Кореи-2004 и первом круге национального чемпионата-2005. В прошлогоднем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов клуб дошел до полуфинала. Портерфилд также был главным тренером английского клуба "Челси".

РИА Новости