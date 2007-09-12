Украина - Италия: на кого ставят букмекеры

Сегодня в 21.45 на столичном «Олимпийском» сборная Украины проведет ключевой матч отборочного цикла Евро-2008 против Италии. Безусловным фаворитом встречи Украина — Италия являются действующие чемпионы мира.

Сборная Украины в своей истории еще ни разу не выигрывала у Италии. С аппенинцами в разные годы мы сыграли пять матчей. Четыре из них были проиграны, и всего один закончился ничьей.

Причем мировую 0:0 подопечным Олега Блохина удалось достичь только в товарищеском поединке в рамках подготовки к первенству мира в Германии. Остальные же игры заканчивались достаточно легкими победами итальянцев. Об этом, к примеру, говорит разница мячей: десять пропущенных и всего один забитый.

Сегодня неприятную традицию необходимо сломать. Потеря очков в этом матче сводит шансы Украины пробиться в финальную часть Евро-2008 к минимуму. По большому счету, даже ничья с чемпионами мира при нынешней расстановке сил в отборочной группе будет считаться неудачным результатом. В этом случае дальнейшую борьбу за первые два места Франция, Италия и Шотландия поведут уже без Украины.

На руку команде Блохина могли сыграть кадровые проблемы в стане соперника. Неста и Тотти приняли решение прекратить выступления за национальную сборную. Из-за проблем со здоровьем рисковали пропустить сегодняшнюю встречу Пирло, Де Росси, Дзамбротта, Пануччи, Тони и Матерацци.

Однако, по последней информации, за исключением Матерацци и Тони, все остальные футболисты из этого списка приступили к тренировкам и имеют шанс выйти на поле НСК «Олимпийский». По большому счету, у Донадони осталась только одна серьезная кадровая проблема — Дженаро Гаттузо, который будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек.

Итальянцы считаются фаворитами и по версии букмекерских контор. Причем Bwin отдает аппенинцам ощутимое преимущество: даже ничья, по мнению букмекеров, будет для украинцев серьезным достижением.

С другой стороны, в нашей отборочной группе именно встреча Украина — Италия все равно должна стать самой напряженной. В параллельных встречах французы выступают безоговорочным фаворитом в домашнем поединке с шотландцами, а литовцы, скорее всего, не будут иметь проблем с Фарерами, которые пока не набрали в квалификационном турнире Евро-2008 ни одного очка.

Ставки букмекерской конторы Bwin (группа В):

победа Украины — 4; ничья — 3,2; победа Италии — 1,85

победа Франции — 1,25; ничья — 5; победа Шотландии — 10

победа Литвы — 1,15; ничья — 6,5; победа Фарер — 13

Дело