Украинский богатырь установил мировой рекорд

Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях в Черновцах принимали участие спортсмены из Украины, Польши, Словакии и Чехии.

В заключительном упражнении (возложение слоев разного веса) черновицкий богатырь установил рекорд мира по скорости выполнения упражнения.

Слои весом 120 кг (с расстояния 10 м), 140 кг (8 м), 160 кг (6 м), 180 кг (4 м) он донес и положил на тумбу за 1 минуту 04,37 секунды.

Предыдущий рекорд, как сообщил главный судья соревнований Милан Гамбергел (Словакия), принадлежал богатырю из Исландии и равнялся 1 минуте 10,64 секунды.

На втором месте Франтишек Пирос (Словакия), на третьем Олеоленко (Украина).

По данным организаторов, еще один этап Central European Cup strongman состоится в Черновцах осенью.