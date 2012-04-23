Результаты 28-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамовцам хватило одного гола, Арсенал отыгрался после двух пропущенных, Металлист спас ничью.

Сегодняшними матчами завершился 28-й тур Чемпионата Украины по футболу Волынь - Динамо 0:1 (Шевченко 45) Ворскла- Заря 2:2 (Даллку 50, Селин 73 пен. - Липартия 8, 55 пен.)



Арсенал - Карпаты 3:2 (Шацких 54, 57 пен., Кобахидзе 82 - Авелар 8, Гладкий 51)



Черноморец - Металлист 3:3 (Бобко 4, Бакай 23, Балашов 73 пен. - Шавьер 26, Кристальдо 27, Эдмар 79) Напомним, что ранее сыграли



Ильичевец - Александрия 2:0 (Кожанов 20, Фомин 38)



Кривбасс - Металлург 1:2 (Матич 70 - Димитров 51 пен., Петров 79 авт.)



Днепр - Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. - Баранец 54, Гурский 90+3)



Шахтер - Таврия 3:1 (Селезнев 17, 70, Ракицкий 60 - Шиндер 46) *** Матчи 29-го тура состоятся 2 мая 16:30



Арсенал (45) - Волынь (26)



Таврия (43) - Ворскла (33)



Металлург (41) - Днепр (46)



2 мая 19:00



Металлист (58) - Шахтер (73)



Карпаты (20) - Кривбасс (33)



Заря (24) - Динамо (73)



Оболонь (20) - Ильичевец (28)



Александрия (20) - Черноморец (31)

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