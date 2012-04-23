Результаты 28-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамовцам хватило одного гола, Арсенал отыгрался после двух пропущенных, Металлист спас ничью.
Сегодняшними матчами завершился 28-й тур Чемпионата Украины по футболу
Волынь - Динамо 0:1 (Шевченко 45)
Ворскла- Заря 2:2 (Даллку 50, Селин 73 пен. - Липартия 8, 55 пен.)
Арсенал - Карпаты 3:2 (Шацких 54, 57 пен., Кобахидзе 82 - Авелар 8, Гладкий 51)
Черноморец - Металлист 3:3 (Бобко 4, Бакай 23, Балашов 73 пен. - Шавьер 26, Кристальдо 27, Эдмар 79)
Напомним, что ранее сыграли
Ильичевец - Александрия 2:0 (Кожанов 20, Фомин 38)
Кривбасс - Металлург 1:2 (Матич 70 - Димитров 51 пен., Петров 79 авт.)
Днепр - Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. - Баранец 54, Гурский 90+3)
Шахтер - Таврия 3:1 (Селезнев 17, 70, Ракицкий 60 - Шиндер 46)
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Матчи 29-го тура состоятся
2 мая 16:30
Арсенал (45) - Волынь (26)
Таврия (43) - Ворскла (33)
Металлург (41) - Днепр (46)
2 мая 19:00
Металлист (58) - Шахтер (73)
Карпаты (20) - Кривбасс (33)
Заря (24) - Динамо (73)
Оболонь (20) - Ильичевец (28)
Александрия (20) - Черноморец (31)