Вратаря Оболони с поля увезли в больницу

Инцидент произошёл на 14-й минуте поединка после того, как форвард "Днепра" Матеус в прыжке попал ногой в голову вратарю "пивоваров", в результате чего у него образовалась открытая рваная рана.

Арбитр матча Константин Труханов удалил бразильца с поля, а Махновского сразу же увезли в больницу зашивать рану. Сообщается, что по итогам инцидента у вратаря не обнаружили сотрясение мозга.

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