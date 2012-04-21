Вратаря Оболони с поля увезли в больницу
19:59, 21 апреля 2012Спорт
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Голкипер киевской "Оболони" Константин Махновский попал в больницу после того, как получил травму головы в матче 28-го тура Чемпионата Украины по футболу с днепропетровским "Днепром".
Константин Махновский
Инцидент произошёл на 14-й минуте поединка после того, как форвард "Днепра" Матеус в прыжке попал ногой в голову вратарю "пивоваров", в результате чего у него образовалась открытая рваная рана.
Арбитр матча Константин Труханов удалил бразильца с поля, а Махновского сразу же увезли в больницу зашивать рану. Сообщается, что по итогам инцидента у вратаря не обнаружили сотрясение мозга.
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