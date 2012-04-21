Шахтер размялся на Таврии

Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Таврия. Горняки как на тренировке разобрались с симферопольцами - 3:1. Дубль оформил Селезнев (17, 70), еще один мяч в ворота Дамира провел Ярослав Ракицкий (60), "гол престижа" - на счету Антона Шиндера (46).

Подопечные Мирчи Луческу набирают 73 очка и снова опережают киевских динамовцев, которым завтра играть на выезде против луцкой Волыни.