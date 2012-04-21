Кубок Лиги чемпионов передали Мюнхену

Трофеи мужской и женской Лиг чемпионов передали Мюнхену, который в этом сезоне примет финалы обоих турниров.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, специальная церемония состоялась в Старой ратуше на Мариенплац. Это событие дало старт обратному счету времени до финалов обоих турниров, которые пройдут в Мюнхене 17 и 19 мая соответственно.

Сначала президент УЕФА Мишель Платини получил знаменитый трофей от представителей действующего победителя Лиги чемпионов - президента "Барселоны" Сандро Роселля и спортивного директора клуба Андони Субисаррети. После этого президент УЕФА передал Кубок чемпионов мэру Мюнхена Кристиану Уде.

"Я рад, что наша заявка на проведение финала победила. Во время решающего поединка болельщики посетят современную арену. Мюнхен уже имеет опыт проведения Олимпийских игр и матчей чемпионата мира. Надеюсь, каждый будет иметь возможность насладиться фантастическим футболом, а также получит незабываемые впечатлениями от нашего города", сказал Уде..