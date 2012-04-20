Кубок Евро-2012 отправился в турне

Как передает корреспондент УНИАН, в польской столице кубок презентовали мэр города Анна Гронкевич-Вальтц и директор УЕФА Events Мартин Каллен.

"Этот победный кубок получат в Киеве, но сегодня у нас есть возможность первыми его увидеть", - представила 8-килограммовый трофей мэр Варшавы.

"Лозунгом мероприятия является "Приветствуй кубок". Придите, дотроньтесь и увидьте вблизи", - призвал болельщиков М.Каллен.

Как сообщал УНИАН, кубок Евро-2012 будет находиться по три дня в польских городах-организаторах чемпионата - Варшаве, Гданьске, Познани, Вроцлаве – с 20 апреля по 6 мая. Один день кубок можно также будет увидеть в Лодзе (7 мая), Кракове (9 мая) и Катовице (10 мая).

В Украине турне европейский кубок начнет с Киева - 11-13 мая. Позже его можно будет увидеть в Ивано-Франковске (14 мая), Харькове (15-17 мая), Донецке (18-20 мая), Днепропетровске (21 мая), Львове (23-25 мая) и Одессе (26 мая).