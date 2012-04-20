Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира по итогам 2011 года. Список возглавил 36-летний полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвид Бекхэм, заработавший в прошлом году $ 47 млн, из которых $ 37 млн составили рекламные и спонсорские доходы.

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оказался на втором месте с доходом в $ 42 млн. Примерно половину этой суммы португалец получил от спонсорских сделок.

Замыкает тройку трехкратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси из "Барселоны", который в прошлом году заработал $ 39 млн (из них $ 19 млн — от спонсоров). Четвёртым стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ($ 24 млн), пятое место у бразильца Кака из "Реала" ($ 21 млн).

Представителей постсоветского пространства в списке Forbes не оказалось.

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