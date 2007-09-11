Киевское ”Динамо” забило 11 голов в одном матче

Товарищеским матчем против «Антареса» из Обухова «Динамо» заполнило двухнедельную паузу в чемпионате Украины. Анатолий Демьяненко задействовал практически всех оставшихся в расположении клуба игроков.

Динамовцы победили 11:3 и провели матч в таком составе:

Луценко (Бойко, 46), Гавранчич (Ващук, 46), Федоров, Несмачный (Гиоане, 46), Маркович (Нинкович, 46) Михалик (Юссуф, 46), Майкл (Корреа, 46), Бельгаузани (Белькевич, 46), Диого Ринкон (Бельгаузани, 65), Милевский (Шацких, 46), Клебер.

У победителей по три точных удара на счету Клебера, Диого Ринкона и Максима Шацких, по голу в активе Марковича и Бельгаузани.

Оставшиеся до субботнего поединка с донецким «Металлургом» дни «Динамо» заполнит ежедневными тренировками.

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