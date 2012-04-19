Брошенную в Милевского бутылку оценили в 100 тысяч

10:08, 19 апреля 2012
Спорт
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Донецкий "Шахтер" оштрафован на 100 тысяч гривен за неспортивное поведение своих фанов.

Артем Милевский

Контрольно-дисциплинарный комитет Премьер-лиги Украины оштрафовал донецкий «Шахтёр» на 100 тысяч гривен.

Чемпион Украины подвергнут штрафу за то, что в концовке первого тайма матча 27-го тура Чемпионата Украины по футболу с киевским «Динамо» болельщики бросали пластиковые бутылки в игрока команды-соперницы – Артёма Милевского.

Чемпионат

 

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