Брошенную в Милевского бутылку оценили в 100 тысяч
10:08, 19 апреля 2012Спорт
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Донецкий "Шахтер" оштрафован на 100 тысяч гривен за неспортивное поведение своих фанов.
Артем Милевский пришелся не "ко двору" Донбасс-Арены
Контрольно-дисциплинарный комитет Премьер-лиги Украины оштрафовал донецкий «Шахтёр» на 100 тысяч гривен.
Чемпион Украины подвергнут штрафу за то, что в концовке первого тайма матча 27-го тура Чемпионата Украины по футболу с киевским «Динамо» болельщики бросали пластиковые бутылки в игрока команды-соперницы – Артёма Милевского.
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