Киевское «Динамо» оштрафовали на 75 тысяч за баннер

Киевское «Динамо» оштрафовали за то, что в середине второго тайма матча 25-го тура Чемпионата Украины по футболу с одесским «Черноморцем» болельщики на трибунах НСК «Олимпийский» демонстрировали баннер с изображением нацистской символики, сообщает Зеркало недели.

Кроме того, столичный клуб также наказан за использование пиротехнических средств, повреждение сидений «Донбасс-Арены» и выкрикивание оскорблений в адрес арбитра в матче 27-го тура «Шахтер» - «Динамо».

Как сообщалось, 7 апреля донецкий «Шахтер» при переполненных трибунах «Донбасс Арены» обыграл «Динамо» 2:0. Весь второй тайм динамовцы играли вдесятером и без удаленного тренера.

Наставник киевского «Динамо» Юрий Семин дисквалифицирован на три матча за свое поведение во время матча с «Шахтером». Семин также должен заплатить 150 тыс. грн штрафа. Семина удалили за пределы технической зоны после бурной реакции на удаление с поля игрока «Динамо» Дениса Гармаша. Это спровоцировало драку на поле и существенно повлияло на результат матча, который закончился со счетом 2:0 в пользу «Шахтера».