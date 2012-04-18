Челси выиграл у Барселоны

Завершился полуфинальный матч Лиги чемпионов.

В первом полуфинальном матче пары Челси - Барселона минимальную победу удержала английская команда. Челси - Барселона 1:0 (Дрогба 45+1). Ответная игра - 24 апреля Напомним, что вчера играла другая полуфинальная пара Бавария - Реал 2:1 (Рибери 17, Гомес 90 - Озил 56) Ответная игра - 25 апреля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter