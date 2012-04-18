Челси выиграл у Барселоны
23:40, 18 апреля 2012Спорт
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Завершился полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Дидье Дрогба забивает Виктору Вальдесу гол в полуфинальном матче Лиги Чемпионов Челси - Барселона, фото Reuters
В первом полуфинальном матче пары Челси - Барселона минимальную победу удержала английская команда.
Челси - Барселона 1:0 (Дрогба 45+1).
Ответная игра - 24 апреля
Напомним, что вчера играла другая полуфинальная пара
Бавария - Реал 2:1 (Рибери 17, Гомес 90 - Озил 56)
Ответная игра - 25 апреля
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