Челси выиграл у Барселоны

23:40, 18 апреля 2012
Спорт
3218

Завершился полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Дідьє Дрогба забиває Віктору Вальдесу гол у півфінальному матчі Ліги Чемпіонів Челсі - Барселона, фото Reuters

В первом полуфинальном матче пары Челси - Барселона минимальную победу удержала английская команда.

Челси - Барселона 1:0 (Дрогба 45+1).

Ответная игра - 24 апреля

Напомним, что вчера играла другая полуфинальная пара

Бавария - Реал 2:1 (Рибери 17, Гомес 90 - Озил 56)

Ответная игра - 25 апреля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter