Кто из тренеров украинской Премьер-лиги зарабатывает больше всех

У кого из тренеров украинских футбольных клубов самая высокая зарплата. Это выясняли журналисты программы "Інший футбол", которая выходит на канале ICTV.

Пятое место в списке самых высокооплачиваемых наставников Украины занял Семен Альтман, зарабатывающий в симферопольской "Таврии" 800 тысяч долларов в год (чуть более 6,4 миллиона гривен).

Выше Семена Иосифовича расположились: тренер киевского "Динамо" Юрий Семин з зарплатой в миллион, наставник харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич получает 1,3 миллиона у. е., Мирче Луческу в "Шахтере" платят 3 миллиона в год, а самым высокооплачиваемым является коуч "Днепра" Хуанде Рамос - 6 миллионов долларов в год.

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