Алиев о «ДТП» с Шевченко: Это бред

Сегодня в СМИ появилась информация, что в центре Киева, на улице Грушевского, автомобиль Range Rover, принадлежащий игроку "Динамо" Андрею Шевченко, "догнал" сзади BMW другого динамовца Александра Алиева.

Полузащитник же "Динамо" Алиев в коментарии газетеСегодня отметил, что авто Шевченко не таранило его машину и опроверг факт ДТП. Александр сказал : "Это бред".

В ГАИ Киева также сообщили, что такая авария зафиксирована не была.

Шевченко в своем коментарии dynamo.kyiv.ua сказал: «Никакой аварии не было и в помине! Когда я ехал на встречу с детьми в одну из больниц Киева, меня остановил сотрудник ГАИ. В момент же, когда мы с ним беседовали, следом ехал Саша Алиев (он, разумеется, знает мой автомобиль), который решил остановиться узнать, все ли в порядке. В итоге, через пару минут мы оба продолжили свой путь к месту благотворительного мероприятия» - сказал футболист.