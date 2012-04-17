«Евро-2012»: простые украинцы подготовили ответ «гостиничной мафии»

Украинцы отреагировали на критику УЕФА, иностранных СМИ и футбольных фанатов относительно завышенных цен на гостиничные номера - они приглашают болельщиков бесплатно останавливаться у них на Евро 2012. Об этом пишет "Немецкая волна".

Общественные организации из Донецка, Харькова, Львова и Киева поддержали идею депутата Харьковского облсовета Ивана Варченко и создали инициативу «Добро пожаловать! Welcome to Ukraine».

«О нашей стране сейчас рассказывают в Европе много негатива. Мы хотим показать, что не все так плохо. Украинцы очень гостеприимны», - говорит одна из администраторов инициативы, краевед из Харькова Виктория Склярова. Она также рассказала, что ее семья согласилась приютить на «Евро-2012» супружескую пару из Берлина, соседи - болельщиков из Бельгии, ее коллеги тоже разместили приглашение остановиться у них.

Инициативу уже оформили в социальной сети «Facebook». К этой группе в сети уже присоединилось две сотни пользователей из Украины и европейских стран. Первые размещают свои предложения бесплатного жилья, другие - ищут возможности посетить Украину и чемпионат за небольшие деньги.