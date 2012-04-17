Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

Итоги 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

В Украинском чемпионате по футболу сыгран 27 тур.

В воскресенье без особых трудностей обыграв в Луганске "Зарю" (5:1), донецкий "Шахтер" догнал киевское "Динамо" в борьбе за наивысшие награды украинского первенства, пишет Gazeta.ua.

В следующем туре дончане примут "Таврию", а команда Юрия Семина сыграет в Луцке с "Волынью".

Кандидат в сборную Украины Антон Шиндер оформил дубль за пять минут и обеспечил "Таврии" домашнюю победу над "Черноморцем" - 2:0. Крымчане, набрав 43 очка, обошли "Арсенал" в борьбе за пятое место. Команда Семена Альтмана имеет к тому же игру в запасе.

Киевские "канониры" удовлетворились очком в Донецке, расписав мировую с "Металлургом" - 1:1. На гол Жозе Соареса столичные футболисты ответили реализованным в конце первого тайма 11-метровым. Отметился Артем Старгородский.

Вернувшись с "Арены Львов" на стадион "Украина", "Карпаты" принимали в региональном дерби "Волынь". Единственный гол в этой встрече на 72-й минуте забил Александр Гладкий, благодаря чему львовяне оставили последнее место, обогнав в таблице "Оболонь" и сравнявшись с "Александрией".

Чемпионат Украины, 27-й тур

Александрия - Днепр 1:5 (1:0, 0:5)

Голы: 1:0 - Генев (24), 1:1 - Коноплянка (55, пенальти), 1:2 - Стринич (73), 1:3 - Олийнык (90), 1:4 - Коноплянка (90), 1 : 5 - Д. Боатенг (90).

Динамо - Ворскла 3:0

Голы: 1:0 - Милевский (45), 2:0 - Корреа (50), 3:0 - Шевченко (63).

Металлист - Ильичевец 0:0

Металлург Донецк - Арсенал 1:1

Голы: 1:0 - Зе Соарес (32), 1:1 - Старгородский (41, пенальти).

Таврия - Черноморец 2:0

Голы: 1:0 - Шиндер (62), 2:0 - Шиндер (68).

Карпаты - Волынь 1:0

Гол: 1:0 - Гладкий (72).

Заря - Шахтер 1:5

Голы: 0:1 - Мхитарян (8), 0:2 - Алекс Тейшейра (16), 0:3 - Луис Адриано (33, пенальти), 1:3 - Силюк (72), 1:4 - Мхитарян (74), 1:5 - Срна (77).

Оболонь - Кривбас 0:0