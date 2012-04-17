Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер догоняет Динамо в борьбе за золото премьер-лиги.
Итоги 27-го тура Чемпионата Украины по футболу
В Украинском чемпионате по футболу сыгран 27 тур.
В воскресенье без особых трудностей обыграв в Луганске "Зарю" (5:1), донецкий "Шахтер" догнал киевское "Динамо" в борьбе за наивысшие награды украинского первенства, пишет Gazeta.ua.
В следующем туре дончане примут "Таврию", а команда Юрия Семина сыграет в Луцке с "Волынью".
Кандидат в сборную Украины Антон Шиндер оформил дубль за пять минут и обеспечил "Таврии" домашнюю победу над "Черноморцем" - 2:0. Крымчане, набрав 43 очка, обошли "Арсенал" в борьбе за пятое место. Команда Семена Альтмана имеет к тому же игру в запасе.
Киевские "канониры" удовлетворились очком в Донецке, расписав мировую с "Металлургом" - 1:1. На гол Жозе Соареса столичные футболисты ответили реализованным в конце первого тайма 11-метровым. Отметился Артем Старгородский.
Вернувшись с "Арены Львов" на стадион "Украина", "Карпаты" принимали в региональном дерби "Волынь". Единственный гол в этой встрече на 72-й минуте забил Александр Гладкий, благодаря чему львовяне оставили последнее место, обогнав в таблице "Оболонь" и сравнявшись с "Александрией".
Чемпионат Украины, 27-й тур
Александрия - Днепр 1:5 (1:0, 0:5)
Голы: 1:0 - Генев (24), 1:1 - Коноплянка (55, пенальти), 1:2 - Стринич (73), 1:3 - Олийнык (90), 1:4 - Коноплянка (90), 1 : 5 - Д. Боатенг (90).
Динамо - Ворскла 3:0
Голы: 1:0 - Милевский (45), 2:0 - Корреа (50), 3:0 - Шевченко (63).
Металлист - Ильичевец 0:0
Металлург Донецк - Арсенал 1:1
Голы: 1:0 - Зе Соарес (32), 1:1 - Старгородский (41, пенальти).
Таврия - Черноморец 2:0
Голы: 1:0 - Шиндер (62), 2:0 - Шиндер (68).
Карпаты - Волынь 1:0
Гол: 1:0 - Гладкий (72).
Заря - Шахтер 1:5
Голы: 0:1 - Мхитарян (8), 0:2 - Алекс Тейшейра (16), 0:3 - Луис Адриано (33, пенальти), 1:3 - Силюк (72), 1:4 - Мхитарян (74), 1:5 - Срна (77).
Оболонь - Кривбас 0:0