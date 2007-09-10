Травма спины не помешает Кличко вернуться

Тренер украинского боксера-тяжеловеса Виталия Кличко Фритц Здунек сообщил, что его подопечный вернется на профессиональный ринг, несмотря на травму спину и сделанную в воскресенье операцию. Кличко-старший, который 22 сентября должен был встретиться с Джамилем Макклайном, возобновит тренировки через полтора месяца, передает Associated Press.

Кличко, готовившийся к бою с американцем в городе Китцбюэль (Австрия), повредил спину в воскресенье 9 августа, - смещение позвонка с защемлением нерва - и вечером того же дня был прооперирован в клинике Инсбрука. Здунек подчеркнул, что бой с американским боксером обязательно состоится.