Металлист и Ильичевец обошлись без голов

Матчем в Харькове завершилась субботняя программа игр 27-го тура украинской премьер-лиги.

На протяжении встречи с гостями из Мариуполя местный "Металлист" владел заметным игровым преимуществом, но взятие ворот "Ильичёвца" хозяева так и не отпраздновали. Противостояние клубов восточной Украины завершилось нулевой ничьей. Украина. Премьер-лига 27-й тур Металлист– Ильичёвец – 0:0 Чемпионат

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