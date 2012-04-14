Металлист и Ильичевец обошлись без голов
21:45, 14 апреля 2012Спорт
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Матчем в Харькове завершилась субботняя программа игр 27-го тура украинской премьер-лиги.
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На протяжении встречи с гостями из Мариуполя местный "Металлист" владел заметным игровым преимуществом, но взятие ворот "Ильичёвца" хозяева так и не отпраздновали. Противостояние клубов восточной Украины завершилось нулевой ничьей.
Украина. Премьер-лига
27-й тур
Металлист– Ильичёвец – 0:0
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