Металлист и Ильичевец обошлись без голов

21:45, 14 апреля 2012
Спорт
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Матчем в Харькове завершилась субботняя программа игр 27-го тура украинской премьер-лиги.

Мирон Маркевич во время предматчевой пресс-конференции в Харькове. 29 сентября

На протяжении встречи с гостями из Мариуполя местный "Металлист" владел заметным игровым преимуществом, но взятие ворот "Ильичёвца" хозяева так и не отпраздновали. Противостояние клубов восточной Украины завершилось нулевой ничьей.

Украина. Премьер-лига

27-й тур

Металлист– Ильичёвец – 0:0

Чемпионат

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