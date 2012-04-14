Шева впервые забивает на новом «Олимпийском»

Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо – Ворскла. Счет 3:0.

Первый тайм оказался довольно вялым, но на 45-той минуте Артем Милевский оживил ситуацию, забив гол. Во второй половине игры футболисты бегали уже быстрее, доминировали динамовцы, что и вылилось еще в два гола. Андрей Шевченко, который вышел на поле после перерыва отметился прицельной передачей и забитым мячом.

Украина. Премьер-лига

27 тур

Динамо – Ворскла 3:0

Голы: Милевский 45, Корреа 50, Шевченко 63