Шева впервые забивает на новом «Олимпийском»
19:24, 14 апреля 2012Спорт
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Киевское Динамо дома переиграло полтавскую Ворсклу в матче 27-го тура.
Андрей Шевченко забил первый мяч на новом "Олимпийском"
Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо – Ворскла. Счет 3:0.
Первый тайм оказался довольно вялым, но на 45-той минуте Артем Милевский оживил ситуацию, забив гол. Во второй половине игры футболисты бегали уже быстрее, доминировали динамовцы, что и вылилось еще в два гола. Андрей Шевченко, который вышел на поле после перерыва отметился прицельной передачей и забитым мячом.
Украина. Премьер-лига
27 тур
Динамо – Ворскла 3:0
Голы: Милевский 45, Корреа 50, Шевченко 63
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