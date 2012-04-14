Украинские саблистки завоевали серебро Чемпионата мира

16:59, 14 апреля 2012
Спорт
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Украинские женщины машут саблями чуть хуже россиянок, но лучше американок.

Саблистки национальной сборной Украины (слева направо): Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик и Елена Хомрова

Украинская женская сборная заняла второе место на Чемпионате мира по фехтованию на саблях, который проходит в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Национальном Олимпийском комитете Украины, сборная России стала чемпионом мира. «Бронза» - у американских спортсменок.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил нашу сборную с серебряными медалями и пожелал спортивной удачи на XXX Олимпиаде в Лондоне.

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