Украинские саблистки завоевали серебро Чемпионата мира

Украинская женская сборная заняла второе место на Чемпионате мира по фехтованию на саблях, который проходит в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Национальном Олимпийском комитете Украины, сборная России стала чемпионом мира. «Бронза» - у американских спортсменок.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил нашу сборную с серебряными медалями и пожелал спортивной удачи на XXX Олимпиаде в Лондоне.