Днепр деклассировал Александрию
16:30, 14 апреля 2012Спорт
1566
Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча.
Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Александрия - Днепр. Счет 1:5.
Следует отметить, что команды доигрывали матч 10 на 10 (у обеих были удаления).
Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча.
Украина. Премьер-лига
27 тур
Александрия - Днепр 1:5
Голы: Генев 23 - Коноплянка 55 пен., 91, Стринич 72, Олийнык 90, Боатенг 92.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter