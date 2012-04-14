Днепр деклассировал Александрию

16:30, 14 апреля 2012
Спорт
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Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча.

Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Александрия - Днепр. Счет 1:5.

Следует отметить, что команды доигрывали матч 10 на 10 (у обеих были удаления).

Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча.

Украина. Премьер-лига

27 тур

Александрия - Днепр 1:5

Голы: Генев 23 - Коноплянка 55 пен., 91, Стринич 72, Олийнык 90, Боатенг 92.

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