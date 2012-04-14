Днепр деклассировал Александрию

Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча.

Завершился матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу Александрия - Днепр. Счет 1:5. Следует отметить, что команды доигрывали матч 10 на 10 (у обеих были удаления). Три последних гола днепряне забили за 3 минуты концовки матча. Украина. Премьер-лига 27 тур Александрия - Днепр 1:5 Голы: Генев 23 - Коноплянка 55 пен., 91, Стринич 72, Олийнык 90, Боатенг 92.

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