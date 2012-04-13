Украинско-польское Евро-2012 поможет российским пассажирам

Самые дешевые билеты на поезда из Москвы в Варшаву во время проведения финала Евро-2012 обойдутся болельщикам от 160 евро в случае их покупки в группе, по крайней мере, из шести человек.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал на пресс-конференции в пятницу в Варшаве генеральный директор РЖД Михаил Акулов.

Он отметил, что в случае выхода российской сборной из групповой фазы Евро- 2012, компания намерена предоставить на билеты 25% скидку.

Гендиректор сказал, что РЖД сможет максимально в сутки перевезти в Польшу на матчи чемпионата в специально организованных дополнительных поездах, которые будут отправляться накануне футбольных матчей, до 4 тыс. болельщиков.

Он также сообщил УНИАН, что организации российских болельщиков уже подали заявки на покупку от 3 до 3,2 тыс. билетов.

М.Акулов отказался ответить на вопрос агентства, сколько РЖД заработает на Евро-2012.

"Достаточно, чтобы этим заниматься", - сказал он.

Заместитель директора Белоруской железной дороги Владимир Михалюк сказал корреспонденту УНИАН в Варшаве в пятницу, что дополнительные поезда на Евро-2012 в Польшу будут проходить через Беларусь из России транзитом, заметив, что сейчас между Минском и Варшавой курсирует один регулярный поезд.

По его словам, билет на действующее сообщение стоит от около 60 до 90 евро в зависимости от класса вагона.

Сегодня в Варшаве представители государственных железнодорожных компаний Украины, Польши, России и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве во время Евро-2012.

Польская PKP Intercity сообщала о договоренности запустить на время чемпионата почти 80 дополнительных международных поездов, около половины из которых будет из России.

Справка УНИАН. Билеты на регулярные поезда из Польши в Украину - в зависимости от поезда и маршрута - стоят от около 40 до 150 евро, а поездка между польскими городами-организаторами Евро-2012 – Варшава, Вроцлав-Гданськ-Познань – обойдется от около 10 до 40 евро.