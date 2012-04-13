«Оболонь» ничего не смогла противопоставить «Кривбассу»
21:07, 13 апреля 2012Спорт
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В Киеве начался 27-й тур футбольной Премьер-лиги Украины
Максимова выгнали на 81 минуте
Завершился первый матч 27-го тура Премьер-лиги Украины по футболу.
В матче «Оболонь»-«Кривбасс» не забили, игра закончилась со счетом 0:0.
На 81-й минуте удалили тренера криворожской команды Юрия Максимова.
Следующие матчи 27-го тура пройдут 14 и 16 апреля:
14 апреля
Александрия (20) - Днепр (42)
Динамо (67) - Ворскла (32)
Металлист (56) - Ильичевец (24)
16 апреля
Металлург (37) - Арсенал (41)
Таврия (40) - Черноморец (30)
Карпаты (17) - Волынь (26)
Заря (23) - Шахтер (67).
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