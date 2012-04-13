«Оболонь» ничего не смогла противопоставить «Кривбассу»

В Киеве начался 27-й тур футбольной Премьер-лиги Украины

Завершился первый матч 27-го тура Премьер-лиги Украины по футболу. В матче «Оболонь»-«Кривбасс» не забили, игра закончилась со счетом 0:0. На 81-й минуте удалили тренера криворожской команды Юрия Максимова. Следующие матчи 27-го тура пройдут 14 и 16 апреля: 14 апреля



Александрия (20) - Днепр (42)



Динамо (67) - Ворскла (32)



Металлист (56) - Ильичевец (24)



16 апреля



Металлург (37) - Арсенал (41)



Таврия (40) - Черноморец (30)



Карпаты (17) - Волынь (26)



Заря (23) - Шахтер (67).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter