Гармашу отменили вторую желтую карточку в игре с Шахтером

Как стало известно "Чемпионат.com",Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины удовлетворил апелляцию "Динамо", отменив второе предупреждение футболисту, после которого арбитр этой встречи Юрий Вакс автоматически показал Гармашу красную карточку. Матч закончился победой "горняков" — 2:0.

Таким образом, полузащитник сможет принять участие в ближайшем матче динамовцев против "Ворсклы", который состоится 14 апреля в Киеве.