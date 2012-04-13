Гармашу отменили вторую желтую карточку в игре с Шахтером

16:29, 13 апреля 2012
Спорт
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Полузащитник "Динамо" сможет принять участие в ближайшем матче против "Ворсклы", который состоится 14 апреля в Киеве.  

  

Как стало известно "Чемпионат.com",Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины удовлетворил апелляцию "Динамо", отменив второе предупреждение футболисту, после которого арбитр этой встречи Юрий Вакс автоматически показал Гармашу красную карточку. Матч закончился победой "горняков" — 2:0.

 Таким образом, полузащитник сможет принять участие в ближайшем матче динамовцев против "Ворсклы", который состоится 14 апреля в Киеве.

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