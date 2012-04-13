Луческу готов переиграть скандальный матч с «Динамо»

Напомним, скандальный "матч сезона", в котором "Шахтер" 7 апреля обыграл на своем поле киевское "Динамо" со счетом 2:0, не обсуждал в Украине только ленивый. Тогда множество споров вызвало удаление полузащитника киевлян Дениса Гармаша на 41-й минуте встречи, и наставник "Динамо" Юрий Сёмин сразу после матча заявил, что его команда вправе требовать переигровки. Позже президент "Динамо"Игорь Суркис дал понять, что клуб не будет оспаривать результат встречи.

В свою очередь Луческу заявил, что согласен на переигровку и не боится обвинений в капитулянтских настроениях, сообщает «Спорт-экспресс в Украине».

«Не боюсь. Мне по-настоящему обидно, что обсуждение матча, содержательную сторону которого, несмотря на игровое превосходство "Шахтера", обе команды вправе занести себе в актив, свелось к анализу единственного эпизода на исходе первого тайма, который мне как тренеру хочется комментировать в последнюю очередь. К сожалению, отдельный эпизод дал повод напрочь забыть об игре. Разве это справедливо?», - отметил Луческу.

Тренер «Шахтера» также выразил уверенность, что «если бы на месте арбитра из Симферополя Юрия Вакса оказался любой "топовый" рефери ФИФА, он поступил бы точно так же».

«Когда судья показывает жестом, понятным всему стадиону, в каком именно месте футболист должен покинуть поле, чтобы получить медицинскую помощь, а футболист вдруг вскакивает и бежит в противоположную сторону, у арбитра не остается выбора, кроме как предъявить желтую карточку. Кто же виноват, что у Гармаша она была вторая?», - задался вопросом Луческу.

Луческу также отметил, что хотел бы больше обратить внимание не на вопрос поведения судьи, а на поведение представителей Динамо.

«Можете поверить в мое огромное уважение к киевскому "Динамо", которое в свое время в единственном числе олицетворяло украинский футбол в Европе. Как тренер национальной сборной Румынии, я пересекался с тренером сборной СССР и "Динамо" Валерием Лобановским, выдающимся динамовским игроком Олегом Блохиным. Но даже в самом кошмарном сне мне не могло присниться то, как вел себя 7 апреля в Донецке нынешний преемник Лобановского на тренерской скамейке киевлян и некоторые "внуки" Блохина на поле», - заявил Луческу.