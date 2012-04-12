Платини приказал полякам заменить покрытие на всех стадионах

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве президент УЕФА Мишель Платини после переговоров с представителями Министерства спорта и Национальной федерации по футболу.

Он назвал футбольные поля польских стадионов «основной, если не единственной визитной карточкой Польши» на Евро-2012, отметив, что лучшее качество покрытия облегчит игру футболистам.

«Конечно, можем иметь прекрасные дороги, мосты, железнодорожные станции, аэродромы, но миллиарды телевизионных зрителей в первую очередь будут видеть футбольное поле», - сказал М.Платини.

Бывший польский футболист, руководитель Национальной федерации по футболу Гжегож Лято назвал важным замену покрытия поля.

«Я и господин президент (УЕФА) играли в футбол и осознаем, что некоторым футболистам такое покрытие бы мешало, а поскольку на нас будет смотреть весь мир, то имидж должен быть соответствующим», - сказал он.

Представители Министерства спорта Польши и компании UEFA Polska не смогли оперативно уточнить, сколько будет стоить замена покрытия на всех четырех стадионах в Польше, где пройдут матчи Евро-2012.

Пресс-секретарь UEFA Polska Юлиуш Глуский не исключил, что замена будет осуществлена не на всех стадионах, отметив, что ее должны совместно профинансировать польские власти и Национальная федерация по футболу.

По данным польских СМИ, замена футбольного покрытия на построенных и реконструированных к Евро-2012 стадионах может стоить 200-300 тысяч долларов за каждый из объектов.

Справка УНИАН. Польские власти потратила на строительство и реконструкцию четырех стадионов к Евро-2012 около 1,5 млрд долларов, в том числе около 500 млн. долларов - на Национальный стадион в Варшаве, который был построен за средства правительства. Остальные стадионы были построены и реконструированы, главным образом, за средства местных общин.