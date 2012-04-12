Семина дисквалифицировали на три матча и «влупили» 150 тысяч штрафа

Об этом "Чемпиону"сообщили в пресс-службе УПЛ.

Также Семин должен заплатить 150 тысяч гривен штрафа.

Издание напоминает, что в отчетной игре Семин был удаленза пределы технической зоны.

Тренер "Шахтера" Александр Спиридон, который также был удален арбитром, дисквалифицирован на одну игру.

Поведение фанов на этом матче обойдется "Динамо" в 50 тысяч штрафа, а "Шахтеру" - в 100 тысяч.

Как сообщал УНИАН, футбольный клуб «Динамо» (Киев) намерен опротестовать результаты матчас донецким «Шахтером», который завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.