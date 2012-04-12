Семина дисквалифицировали на три матча и «влупили» 150 тысяч штрафа
15:49, 12 апреля 2012Спорт
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Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин дисквалифицирован на три матча за свое поведение во время матча 26 тура Премьер-лиги с "Шахтером".
|Юрий Семин не согласен с проигрышем
Об этом "Чемпиону"сообщили в пресс-службе УПЛ.
Также Семин должен заплатить 150 тысяч гривен штрафа.
Издание напоминает, что в отчетной игре Семин был удаленза пределы технической зоны.
Тренер "Шахтера" Александр Спиридон, который также был удален арбитром, дисквалифицирован на одну игру.
Поведение фанов на этом матче обойдется "Динамо" в 50 тысяч штрафа, а "Шахтеру" - в 100 тысяч.
Как сообщал УНИАН, футбольный клуб «Динамо» (Киев) намерен опротестовать результаты матчас донецким «Шахтером», который завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.
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