В Динамо хотят переигровки матча с Шахтером и дисквалификации судьи

Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе считает, что арбитр резонансного матча Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо» (Юрий Вакс - ред.) заслуживает дисквалификации, а сам поединок должен быть переигран. Об этом он поведал в интервью официальному сайту киевлян.

«Мы увидели, как арбитр постепенно «убивал» эту игру, без особых оснований предвзято относился к нашим футболистам, действовавшим с большой отдачей и ответственностью. Он допускал много ошибок, пропускал симуляции... Есть законы футбола, и их необходимо соблюдать, но также должна быть внутренняя культура арбитра, воспитание, совесть, в конце концов. Вместо всего перечисленного он просто-напросто стал уничтожать нашу команду. Непрофессиональный подход, не владение ситуацией арбитром разрушили эту игру. Я считаю, что арбитр, судивший наш матч с «Шахтером», допустил техническую ошибку, что подразумевает переигровку матча. Самого же арбитра необходимо дисквалифицировать на год, чтобы он вообще не судил матчи профессиональных команд. Когда пройдет время, он сам пересмотрит этот матч, и ему будет стыдно», - отметил Чохонелидзе.

Напомним, что 7 апреля в матче 26-го тура Чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» одержал победу над «Динамо» со счетом 2:0. Поединок ознаменовался скандалом вокруг удаления динамовца Дениса Гармаша. Судейское решение вызвало бурную реакцию со стороны «Динамо», и возле скамьи запасных произошла драка.

Позже в ФК «Динамо» заявили, что намерены опротестовать результат матча. В частности Юрий Семин заявил, что судья допустил техническую ошибку, которая повлияла на итог игры.