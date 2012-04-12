Игрока не возьмут на Евро-2012 из-за алкогольного скандала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской федерации футбола (PZPN).

Согласно сообщению, тренер польской сборной, чтобы выяснить обстоятельства алкогольного скандала с участием двух футболистов из Польши, посетил Германию, где в прошлые выходные произошел этот инцидент.

"Славомир Пешко в очередной раз меня подвел. Считаю, что такое поведение недостойно представителя Польши, и поэтому решил, что он не будет играть на Евро-2012", - сказал тренер.

Согласно сообщению, поведение игрока бельгийского RSC Anderlecht поляка Марчина Василевского, который находился вместе с С.Пешко в такси, где последний поскандалил с водителем, не вызвала предостережений.

"На следующий день после инцидента футболист принял участие в утренней тренировке. М.Василевский в дальнейшем имеет шанс получить место в команде на Евро-2012", - отметил PZPN.

Как сообщал УНИАН, по данным польских и немецких СМИ, С.Пешко под воздействием алкоголя в ночь с субботы на воскресенье устроил скандал с водителем такси, который вез его вместе с М.Василевским.

Таксист после инцидента отвез С.Пешко в отделение полиции, которая задержала его на ночь в вытрезвителе.

Польские СМИ отмечали, что 27-летний С.Пешко и 31-летний М.Василевский считались стопроцентными участниками Национальной сборной на Евро-2012.

Два года назад Ф.Смуда уже исключал С.Пешко из состава сборной из-за употребления алкоголя после матча со сборной Австралии в Кракове.