Виталий Кличко вынужден отменить бой 22 сентября

Экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Виталий КЛИЧКО вынужден отложить свое возвращение в большой спорт, которое должно было состояться 22 сентября в бою с американцем Джалилем МАККЛАЙНОМ.

Как передает “Немецкая волна”, причиной стала травма на позвоночнике во время тренировки, после чего спортсмена прооперировали в австрийской клинике в Инсбруке.

Как сообщается, теперь В.КЛИЧКО необходимо пройти шестинедельный курс реабилитации, после чего он опять сможет вызвать Дж.МАККЛАЙНА на бой.