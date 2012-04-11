Автобусы с фанами Шахтера забросали камнями

После сегодняшней игры в Запорожье «Шахтера» и «Металлурга» в 1/4 Кубка Украины по футболу (0:1 в пользу дончан) колонну автобусов, в которых находились болельщики «горняков», забросали камнями и другими тяжелыми предметами. Пресс-служба донецкого клуба сообщает о пострадавших.

- Мы только отъехали от стадиона, и тут на дорогу выскочили несколько болельщиков. Они стали забрасывать автобусы камнями, - рассказала о случившемся координатор Старобешевского школьного фан-клуба Наталья Скорик, которая находилась в одном из автобусов. - Слава Богу, что по нашей команде все пассажиры наклонились. Если бы этого не сделали, камень бы просто убил ребенка. Еще у одной девочки порезанное лицо, а у мужчины - рука.

Как отмечают в пресс-службе, пострадавшим оказывают помощь медики.