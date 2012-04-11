Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу

Жеребьевка полуфиналов - завтра.

Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу. Четвертьфинальные поединки оказались не слишком богатыми на голы. В двух встречах судьба матча решалась в дополнительное время. Металлург З - Шахтер 0:1 (Мхитарян 79) Арсенал - Волынь 0:1 (Майкон 104) Заря - Металлург Д 0:1 (Идахор 108 авт.) Карпаты - Черноморец 2:1 (Гладкий 9, Авелар 71 - Бакай 83). Завтра, 12 апреля, в 14:00 в офисе Премьер-лиги состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.

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