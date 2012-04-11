Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу
21:56, 11 апреля 2012Спорт
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Жеребьевка полуфиналов - завтра.
Прошлогодний обладатель Кубка Украины донецкий Шахтер своего соперника узнает завтра
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу.
Четвертьфинальные поединки оказались не слишком богатыми на голы. В двух встречах судьба матча решалась в дополнительное время.
Металлург З - Шахтер 0:1 (Мхитарян 79)
Арсенал - Волынь 0:1 (Майкон 104)
Заря - Металлург Д 0:1 (Идахор 108 авт.)
Карпаты - Черноморец 2:1 (Гладкий 9, Авелар 71 - Бакай 83).
Завтра, 12 апреля, в 14:00 в офисе Премьер-лиги состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.
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